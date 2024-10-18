Правительство показало видео, на котором военным из КНДР выдают российское снаряжение

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры опубликовал видео, на котором, как утверждается, северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение.

Источник: пост Центра в соцсетях

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Детали: В ведомстве говорят, что этим кадрам не более 72 часов.

Сообщается, что события, изображенные на видео, происходят на Сергеевском полигоне на Дальнем востоке России.

Дословно подпись под видео: "Эксклюзив. Как северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение".

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Больше деталей: Российское издание "Важные истории" установило, что на видео действительно слышна корейская речь. Один из солдат спрашивает на корейском: "Что это?". Также четко слышно слово, которое переводится как "вода".

Что предшествовало: Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.