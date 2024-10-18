Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правительство показало видео, на котором военным из КНДР выдают российское снаряжение

Евгений КизиловПятница, 18 октября 2024, 20:40
Правительство показало видео, на котором военным из КНДР выдают российское снаряжение
фото: скриншот видео

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры опубликовал видео, на котором, как утверждается, северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение.

Источник: пост Центра в соцсетях

Реклама:

Детали: В ведомстве говорят, что этим кадрам не более 72 часов.

Сообщается, что события, изображенные на видео, происходят на Сергеевском полигоне на Дальнем востоке России.

Дословно подпись под видео: "Эксклюзив. Как северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение".

РЕКЛАМА:

Больше деталей: Российское издание "Важные истории" установило, что на видео действительно слышна корейская речь. Один из солдат спрашивает на корейском: "Что это?". Также четко слышно слово, которое переводится как "вода".

Что предшествовало: Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.

Северная КореяРосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Динамо вырвало ничью с Шахтером в «украинском классико»

Президент Грузии: Не признаем результаты "российских выборов"

Зеленский приедет в Рейкьявик – премьер Финляндии

Погода в начале недели порадует относительным теплом

Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Все новости...
В Покровске устанавливают "зубы дракона" и советуют выезжать
Силы Обороны освободили и зачистили село Кругляковка на Харьковщине – ГУР
Байден заявил, что консенсуса о дальнобойных ударах по России сейчас нет
Последние новости
20:26
аудиоСолдат из КНДР везут на фронт в грузовиках с гражданскими номерами - перехват ГУР
19:59
Динамо вырвало ничью с Шахтером в «украинском классико»
19:55
Google разработает искусственный интеллект, который сможет управлять компьютерами - The Information
19:32
Президент Грузии: Не признаем результаты "российских выборов"
19:21
Генсек НАТО выступит с заявлением о войсках КНДР в России
19:03
Мишель: Саммит ЕС обсудит ситуацию в Грузии по выборам, нарушения надо расследовать
19:01
ФутболИзбиение в логове фаворита: шок для Лунина, унижение для Мбаппе. 4 вывода из матча "Реал" – "Барселона"
19:00
Ученые бьют тревогу из-за влияния таяния ледников на распределение тепла в океане: чем это грозит
18:41
Зеленский приедет в Рейкьявик – премьер Финляндии
18:30
Бразилия оштрафовала крупнейшего в мире мясопереработчика за покупку скота с земель Амазонии
Все новости...
Реклама:
Реклама: