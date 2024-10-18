Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА в Україну

Увечері 18 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:42 військові попередили про ударні БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини курс північно-західний.

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О 21:56 повідомили про ще декілька груп ворожих ударних БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южного.

О 22:39 повідомили про:

БпЛА на Запоріжжі наближається до Дніпропетровщини, курс північно-західний;

БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний;

БпЛА на півдні Миколаївщині, північним курсом у напрямку Миколаєва;

БпЛА на південному сході Миколаївщини (р-н. Снігурівки) курс північний;

БпЛА на межі Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей, курс північно-західний.

О 22:46 повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Сумщини.

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О 23:31 стало відомо про:

БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід;

БпЛА на Сумщині заходять на Чернігівщину;

БпЛА з Одещини на Вінниччину, курс північний;

БпЛА на Миколаївщині рухаються північно-західним курсом;

БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс північно-східний;

БпЛА північніше Кропивницького, курсом на північ.

Що передувало:

У ніч на 18 жовтня росіяни атакували Україну 135 ударними безпілотниками, 80 безпілотників вдалося знищити, 44 були локаційно втрачені, 2 полетіли в Білорусь.