Россияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину
Вечером 18 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 21:42 военные предупредили об ударных БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины курс северо-западный.
В 21:56 сообщили о еще нескольких группах вражеских ударных БпЛА в районе Черноморского биосферного заповедника, движущихся в направлении Южного.
В 22:39 сообщили о:
- БпЛА на Запорожье приближается к Днепропетровщине, курс северо-западный;
- БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный;
- БпЛА на юге Николаевской области, северным курсом в направлении Николаева;
- БпЛА на юго-востоке Николаевщины (р-н. Снигиревки) курс северный;
- БпЛА на границе Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей, курс северо-западный.
В 22:46 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА для Сумщины.
В 23:31 стало известно о:
- БпЛА на севере Черниговщины, курсом на запад;
- БпЛА на Сумщине заходят на Черниговщину;
- БпЛА из Одесской области на Виннитчину, курс северный;
- БпЛА на Николаевщине движутся северо-западным курсом;
- БпЛА на юге Кировоградской области, курс северо-восточный;
- БпЛА севернее Кропивницкого, курсом на север.
Обновлено: В 1 ночи Воздушные силы сообщили, что беспилотники движутся:
- из Одесской области в Кировоградскую область, курс северный;
- в районе Новомиргорода (Кировоградская область) на Черкасскую область северным курсом;
- на севере Черкасской области с Полтавщины курсом на юг;
- в районе Гадяча (Полтавщина) в западном направлении;
- заходят из Курской области в юго-восточной части Сумщины курсом на запад и юго-запад;
- в районе Дубовязовки (Сумщина) в направлении Черниговщины западным курсом.
В 2:30 Воздушные силы сообщили, что движение российских дронов продолжается:
- БпЛА на Сумщине заходят на Полтавщину юго-западным курсом;
- БпЛА на севере Полтавщины направляются на запад;
- БпЛА на востоке Черкасской области в западном направлении;
- группы БпЛА на востоке Киевщины в западном направлении (ориентировочный вектор движения Васильков).
По состоянию на 2:45 воздушная тревога объявлена в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.
Около 5 утра Воздушные силы сообщили о новых группах ударных БпЛА из Курской области через Сумскую область в западном и юго-западном курсе. А также о:
- БпЛА на севере Черкасской области, курс юго-западный;
- БпЛА на севере Полтавщины, курс западный;
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины, вектор движения на Полтаву;
- БпЛА на Киевщине, которые движутся южнее Василькова на запад.
В 6:20 Воздушные силы сообщили, что:
- БпЛА с Сумщины заходят на Полтавщину юго-западным курсом;
- БпЛА в Киевской области движутся с востока на юг области (вдоль границы между Черкасской и Киевщиной);
- БпЛА севернее Белой Церкви в западном направлении;
- БпЛА с Черниговщины в направлении Броваров;
- БпЛА на севере Черкасской области держат курс на юго-запад;
- БпЛА на Днепропетровщине курс на юг (постоянно меняется).
По состоянию на 6:30 тревога звучит в 13 областях.
Что предшествовало:
- В ночь на 18 октября россияне атаковали Украину 135 ударными беспилотниками, 80 беспилотников удалось уничтожить, 44 были локально потеряны, 2 улетели в Беларусь.