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Россияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину

Татьяна Олейник, Ирина БалачукСуббота, 19 октября 2024, 06:25
Россияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину
Иллюстративное фото - Getty Images

Вечером 18 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:42 военные предупредили об ударных БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины курс северо-западный.

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В 21:56 сообщили о еще нескольких группах вражеских ударных БпЛА в районе Черноморского биосферного заповедника, движущихся в направлении Южного.

В 22:39 сообщили о:

  • БпЛА на Запорожье приближается к Днепропетровщине, курс северо-западный;
  • БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный;
  • БпЛА на юге Николаевской области, северным курсом в направлении Николаева;
  • БпЛА на юго-востоке Николаевщины (р-н. Снигиревки) курс северный;
  • БпЛА на границе Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей, курс северо-западный.

В 22:46 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА для Сумщины.

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В 23:31 стало известно о:

  • БпЛА на севере Черниговщины, курсом на запад;
  • БпЛА на Сумщине заходят на Черниговщину;
  • БпЛА из Одесской области на Виннитчину, курс северный;
  • БпЛА на Николаевщине движутся северо-западным курсом;
  • БпЛА на юге Кировоградской области, курс северо-восточный;
  • БпЛА севернее Кропивницкого, курсом на север.

Обновлено: В 1 ночи Воздушные силы сообщили, что беспилотники движутся:

  • из Одесской области в Кировоградскую область, курс северный;
  • в районе Новомиргорода (Кировоградская область) на Черкасскую область северным курсом;
  • на севере Черкасской области с Полтавщины курсом на юг;
  • в районе Гадяча (Полтавщина) в западном направлении;
  • заходят из Курской области в юго-восточной части Сумщины курсом на запад и юго-запад;
  • в районе Дубовязовки (Сумщина) в направлении Черниговщины западным курсом. 

В 2:30 Воздушные силы сообщили, что движение российских дронов продолжается:

  • БпЛА на Сумщине заходят на Полтавщину юго-западным курсом;
  • БпЛА на севере Полтавщины направляются на запад;
  • БпЛА на востоке Черкасской области в западном направлении;
  • группы БпЛА на востоке Киевщины в западном направлении (ориентировочный вектор движения Васильков).

По состоянию на 2:45 воздушная тревога объявлена в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. 

 
СКРИНШОТ ИЗ КАРТЫ ТРЕВОГ 

Около 5 утра Воздушные силы сообщили о новых группах ударных БпЛА из Курской области через Сумскую область в западном и юго-западном курсе. А также о:

  • БпЛА на севере Черкасской области, курс юго-западный;
  • БпЛА на севере Полтавщины, курс западный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, вектор движения на Полтаву;
  • БпЛА на Киевщине, которые движутся южнее Василькова на запад. 

В 6:20 Воздушные силы сообщили, что:

  • БпЛА с Сумщины заходят на Полтавщину юго-западным курсом;
  • БпЛА в Киевской области движутся с востока на юг области (вдоль границы между Черкасской и Киевщиной);
  • БпЛА севернее Белой Церкви в западном направлении;
  • БпЛА с Черниговщины в направлении Броваров;
  • БпЛА на севере Черкасской области держат курс на юго-запад;
  • БпЛА на Днепропетровщине курс на юг (постоянно меняется).

По состоянию на 6:30 тревога звучит в 13 областях.

 
СКРИНШОТ ИЗ КАРТЫ ТРЕВОГ

Что предшествовало:

  • В ночь на 18 октября россияне атаковали Украину 135 ударными беспилотниками, 80 беспилотников удалось уничтожить, 44 были локально потеряны, 2 улетели в Беларусь.

воздушная тревогабеспилотники
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