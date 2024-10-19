Россияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину

Вечером 18 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:42 военные предупредили об ударных БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины курс северо-западный.

Реклама:

В 21:56 сообщили о еще нескольких группах вражеских ударных БпЛА в районе Черноморского биосферного заповедника, движущихся в направлении Южного.

В 22:39 сообщили о:

БпЛА на Запорожье приближается к Днепропетровщине, курс северо-западный;

БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный;

БпЛА на юге Николаевской области, северным курсом в направлении Николаева;

БпЛА на юго-востоке Николаевщины (р-н. Снигиревки) курс северный;

БпЛА на границе Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей, курс северо-западный.

В 22:46 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА для Сумщины.

РЕКЛАМА:

В 23:31 стало известно о:

БпЛА на севере Черниговщины, курсом на запад;

БпЛА на Сумщине заходят на Черниговщину;

БпЛА из Одесской области на Виннитчину, курс северный;

БпЛА на Николаевщине движутся северо-западным курсом;

БпЛА на юге Кировоградской области, курс северо-восточный;

БпЛА севернее Кропивницкого, курсом на север.

Обновлено: В 1 ночи Воздушные силы сообщили, что беспилотники движутся:

из Одесской области в Кировоградскую область, курс северный;

в районе Новомиргорода (Кировоградская область) на Черкасскую область северным курсом;

на севере Черкасской области с Полтавщины курсом на юг;

в районе Гадяча (Полтавщина) в западном направлении;

заходят из Курской области в юго-восточной части Сумщины курсом на запад и юго-запад;

в районе Дубовязовки (Сумщина) в направлении Черниговщины западным курсом.

В 2:30 Воздушные силы сообщили, что движение российских дронов продолжается:

БпЛА на Сумщине заходят на Полтавщину юго-западным курсом;

БпЛА на севере Полтавщины направляются на запад;

БпЛА на востоке Черкасской области в западном направлении;

группы БпЛА на востоке Киевщины в западном направлении (ориентировочный вектор движения Васильков).

По состоянию на 2:45 воздушная тревога объявлена в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.

СКРИНШОТ ИЗ КАРТЫ ТРЕВОГ

Около 5 утра Воздушные силы сообщили о новых группах ударных БпЛА из Курской области через Сумскую область в западном и юго-западном курсе. А также о:

БпЛА на севере Черкасской области, курс юго-западный;

БпЛА на севере Полтавщины, курс западный;

БпЛА на северо-востоке Полтавщины, вектор движения на Полтаву;

БпЛА на Киевщине, которые движутся южнее Василькова на запад.

В 6:20 Воздушные силы сообщили, что:

БпЛА с Сумщины заходят на Полтавщину юго-западным курсом;

БпЛА в Киевской области движутся с востока на юг области (вдоль границы между Черкасской и Киевщиной);

БпЛА севернее Белой Церкви в западном направлении;

БпЛА с Черниговщины в направлении Броваров;

БпЛА на севере Черкасской области держат курс на юго-запад;

БпЛА на Днепропетровщине курс на юг (постоянно меняется).

По состоянию на 6:30 тревога звучит в 13 областях.

СКРИНШОТ ИЗ КАРТЫ ТРЕВОГ

Что предшествовало: