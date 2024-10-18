Сили ППО збили 80 БпЛА над Україною, 44 зникли з радарів, ще близько 10 залишаються у повітрі
У ніч на 18 жовтня росіяни атакували Україну 135 ударними безпілотниками, 80 безпілотників вдалося знищити, 44 були локаційно втрачені, 2 полетіли в Білорусь, ще близько 10 дронів перебувають у повітрі – по них ведеться бойова робота.
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Дослівно: "Станом на 08.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників.
Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України"
Деталі: В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях".
За даними Повітряних сил, ще 44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України.
Бойова робота триває.
Передісторія:
- Увечері 17 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.