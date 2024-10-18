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Сили ППО збили 80 БпЛА над Україною, 44 зникли з радарів, ще близько 10 залишаються у повітрі

Анастасія ПроцП'ятниця, 18 жовтня 2024, 08:57
Сили ППО збили 80 БпЛА над Україною, 44 зникли з радарів, ще близько 10 залишаються у повітрі
Робота ППО. Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч на 18 жовтня росіяни атакували Україну 135 ударними безпілотниками, 80 безпілотників вдалося знищити, 44 були локаційно втрачені, 2 полетіли в Білорусь, ще близько 10 дронів перебувають у повітрі – по них ведеться бойова робота.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Станом на 08.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників.

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Деталі: В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях".

За даними Повітряних сил, ще 44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України. 

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Бойова робота триває.

Передісторія: 

ППОбезпілотники
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