Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА в Україну

Увечері 18 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:42 військові попередили про ударні БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини курс північно-західний.

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О 21:56 повідомили про ще декілька груп ворожих ударних БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южного.

О 22:39 повідомили про:

БпЛА на Запоріжжі наближається до Дніпропетровщини, курс північно-західний;

БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний;

БпЛА на півдні Миколаївщині, північним курсом у напрямку Миколаєва;

БпЛА на південному сході Миколаївщини (р-н. Снігурівки) курс північний;

БпЛА на межі Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей, курс північно-західний.

О 22:46 повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Сумщини.

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О 23:31 стало відомо про:

БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід;

БпЛА на Сумщині заходять на Чернігівщину;

БпЛА з Одещини на Вінниччину, курс північний;

БпЛА на Миколаївщині рухаються північно-західним курсом;

БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс північно-східний;

БпЛА північніше Кропивницького, курсом на північ.

Оновлено: О 1 ночі Повітряні сили повідомили, що безпілотники рухаються:

з Одещини у Кіровоградську область, курс північний;

в районі Новомиргорода (Кіровоградщина) на Черкащину північним курсом;

на півночі Черкащини з Полтавщини курсом на південь;

в районі Гадяча (Полтавщина) у західному напрямку;

заходять з Курської області у південно-східній частині Сумщини курсом на захід та південний захід;

в районі Дубов'язівки (Сумщина) у напрямку Чернігівщини західним курсом.

О 2:30 Повітряні сили повідомили, що рух російських дронів продовжується:

БпЛА на Сумщині заходять на Полтавщину південно-західним курсом;

БпЛА на півночі Полтавщини прямують на захід;

БпЛА на сході Черкащини у західному напрямку;

групи БпЛА на сході Київщини у західному напрямку (орієнтовний вектор руху Васильків).

Станом на 2:45 повітряна тривога оголошена у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.

сКРИНШОТ З КАРТИ ТРИВОГ

Близько 5 ранку Повітряні сили повідомили про нові групи ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у західному та південно-західному курсі. А також про:

БпЛА на півночі Черкащини, курс південно-західний;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс західний;

БпЛА на північному сході Полтавщини, вектор руху на Полтаву;

БпЛА на Київщині, які рухаються південніше від Василькова на захід.

О 6:20 Повітряні сили повідомили, що:

БпЛА з Сумщини заходять на Полтавщину південно-західним курсом;

БпЛА в Київській області рухають із сходу на південь області (вздовж межі між Черкащиною та Київщиною);

БпЛА північніше Білої Церкви у західному напрямку;

БпЛА з Чернігівщини у напрямку Броварів;

БпЛА на півночі Черкащини тримають курс на південний захід;

БпЛА на Дніпропетровщині курс на південь (постійно змінюється).

Станом на 6:30 тривога лунає у 13 областях.

сКРИНШОТ З КАРТИ ТРИВОГ

Що передувало: