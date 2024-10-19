Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА в Україну

Тетяна Олійник, Ірина БалачукСубота, 19 жовтня 2024, 06:25
Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА в Україну
Ілюстративне фото - Getty Images

Увечері 18 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:42 військові попередили про ударні БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини курс північно-західний.

Реклама:

О 21:56 повідомили про ще декілька груп ворожих ударних БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южного.

О 22:39 повідомили про:

  • БпЛА на Запоріжжі наближається до Дніпропетровщини, курс північно-західний;
  • БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний;
  • БпЛА на півдні Миколаївщині, північним курсом у напрямку Миколаєва;
  • БпЛА на південному сході Миколаївщини (р-н. Снігурівки) курс північний;
  • БпЛА на межі Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей, курс північно-західний.

О 22:46 повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Сумщини.

РЕКЛАМА:

О 23:31 стало відомо про:

  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід;
  • БпЛА на Сумщині заходять на Чернігівщину;
  • БпЛА з Одещини на Вінниччину, курс північний;
  • БпЛА на Миколаївщині рухаються північно-західним курсом;
  • БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс північно-східний;
  • БпЛА північніше Кропивницького, курсом на північ.

Оновлено: О 1 ночі Повітряні сили повідомили, що безпілотники рухаються:

  • з Одещини у Кіровоградську область, курс північний;
  • в районі Новомиргорода (Кіровоградщина) на Черкащину північним курсом;
  • на півночі Черкащини з Полтавщини курсом на південь;
  • в районі Гадяча (Полтавщина) у західному напрямку;
  • заходять з Курської області у південно-східній частині Сумщини курсом на захід та південний захід;
  • в районі Дубов'язівки (Сумщина) у напрямку Чернігівщини західним курсом. 

О 2:30 Повітряні сили повідомили, що рух російських дронів продовжується:

  • БпЛА на Сумщині заходять на Полтавщину південно-західним курсом;
  • БпЛА на півночі Полтавщини прямують на захід;
  • БпЛА на сході Черкащини у західному напрямку;
  • групи БпЛА на сході Київщини у західному напрямку (орієнтовний вектор руху Васильків).

Станом на 2:45 повітряна тривога оголошена у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях. 

 
сКРИНШОТ З КАРТИ ТРИВОГ

Близько 5 ранку Повітряні сили повідомили про нові групи ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у західному та південно-західному курсі. А також про:

  • БпЛА на півночі Черкащини, курс південно-західний;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс західний;
  • БпЛА на північному сході Полтавщини, вектор руху на Полтаву;
  • БпЛА на Київщині, які рухаються південніше від Василькова на захід.

О 6:20 Повітряні сили повідомили, що:

  • БпЛА з Сумщини заходять на Полтавщину південно-західним курсом;
  • БпЛА в Київській області рухають із сходу на південь області (вздовж межі між Черкащиною та Київщиною);
  • БпЛА північніше Білої Церкви у західному напрямку;
  • БпЛА з Чернігівщини у напрямку Броварів;
  • БпЛА на півночі Черкащини тримають курс на південний захід;
  • БпЛА на Дніпропетровщині курс на південь (постійно змінюється). 

Станом на 6:30 тривога лунає у 13 областях. 

 
сКРИНШОТ З КАРТИ ТРИВОГ

Що передувало: 

  • У ніч на 18 жовтня росіяни атакували Україну 135 ударними безпілотниками, 80 безпілотників вдалося знищити, 44 були локаційно втрачені, 2 полетіли в Білорусь.

повітряна тривогабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кім пояснив, чому взяв на поруки депутатку Кормишкіну, яку підозрюють в незаконному збагаченні

Зеленський не планує підписувати законопроєкт про переведення годинників – ЗМІ

фото1000 літрів дизпального в обмін на відстрочку від мобілізації: на Тернопільщині затримали військкома

Росіяни взяли в полон 4-х нацгвардійців біля Селидового, допитали на камеру та вбили

фото, відеоУ Польщі затримали групу, яка переправляла мігрантів через кордон, серед організаторів – українці

РосЗМІ: Син Януковича отримав російське громадянство 

Усі новини...
повітряна тривога
Повітряна тривога через атаку дронів РФ на Київщині тривала понад 14 годин – ОВА
Росіяни атакують Україну ударними дронами
Україну атакували російські БпЛА
Останні новини
13:48
Від конфлікту між Китаєм та США виграла технологічна сфера Малайзії
13:48
мапаВ Україні до кінця тижня буде тепло
13:45
Угорська опозиція вперше за 18 років випередила партію Орбана – опитування
13:34
Один з рідкісних примірників "Маленького принца" з правками автора виставили на продаж
13:31
біатлонПідручний планує виступити в Різдвяній гонці-2024
13:30
Перемога Трампа на виборах може завдати важкого удару по економіці Німеччини - Reuters
13:21
оновлено, фотоУдар росіян біля ринку у Куп’янську: кількість поранених зросла до дев’яти
13:10
Федоров анонсував нові послуги в "Дії": їх буде шість
13:05
Кім пояснив, чому взяв на поруки депутатку Кормишкіну, яку підозрюють в незаконному збагаченні
12:59
У Грузії прийшли з обшуками у домівки співробітників Atlantic Council
Усі новини...
Реклама:
Реклама: