Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА в Україну
Увечері 18 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 21:42 військові попередили про ударні БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини курс північно-західний.
О 21:56 повідомили про ще декілька груп ворожих ударних БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южного.
О 22:39 повідомили про:
- БпЛА на Запоріжжі наближається до Дніпропетровщини, курс північно-західний;
- БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний;
- БпЛА на півдні Миколаївщині, північним курсом у напрямку Миколаєва;
- БпЛА на південному сході Миколаївщини (р-н. Снігурівки) курс північний;
- БпЛА на межі Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей, курс північно-західний.
О 22:46 повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Сумщини.
О 23:31 стало відомо про:
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід;
- БпЛА на Сумщині заходять на Чернігівщину;
- БпЛА з Одещини на Вінниччину, курс північний;
- БпЛА на Миколаївщині рухаються північно-західним курсом;
- БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс північно-східний;
- БпЛА північніше Кропивницького, курсом на північ.
Оновлено: О 1 ночі Повітряні сили повідомили, що безпілотники рухаються:
- з Одещини у Кіровоградську область, курс північний;
- в районі Новомиргорода (Кіровоградщина) на Черкащину північним курсом;
- на півночі Черкащини з Полтавщини курсом на південь;
- в районі Гадяча (Полтавщина) у західному напрямку;
- заходять з Курської області у південно-східній частині Сумщини курсом на захід та південний захід;
- в районі Дубов'язівки (Сумщина) у напрямку Чернігівщини західним курсом.
О 2:30 Повітряні сили повідомили, що рух російських дронів продовжується:
- БпЛА на Сумщині заходять на Полтавщину південно-західним курсом;
- БпЛА на півночі Полтавщини прямують на захід;
- БпЛА на сході Черкащини у західному напрямку;
- групи БпЛА на сході Київщини у західному напрямку (орієнтовний вектор руху Васильків).
Станом на 2:45 повітряна тривога оголошена у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.
Близько 5 ранку Повітряні сили повідомили про нові групи ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у західному та південно-західному курсі. А також про:
- БпЛА на півночі Черкащини, курс південно-західний;
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс західний;
- БпЛА на північному сході Полтавщини, вектор руху на Полтаву;
- БпЛА на Київщині, які рухаються південніше від Василькова на захід.
О 6:20 Повітряні сили повідомили, що:
- БпЛА з Сумщини заходять на Полтавщину південно-західним курсом;
- БпЛА в Київській області рухають із сходу на південь області (вздовж межі між Черкащиною та Київщиною);
- БпЛА північніше Білої Церкви у західному напрямку;
- БпЛА з Чернігівщини у напрямку Броварів;
- БпЛА на півночі Черкащини тримають курс на південний захід;
- БпЛА на Дніпропетровщині курс на південь (постійно змінюється).
Станом на 6:30 тривога лунає у 13 областях.
Що передувало:
- У ніч на 18 жовтня росіяни атакували Україну 135 ударними безпілотниками, 80 безпілотників вдалося знищити, 44 були локаційно втрачені, 2 полетіли в Білорусь.