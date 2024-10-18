Украина вернула из плена военного и правозащитника Максима Буткевича

Украинского правозащитника и военнослужащего Максима Буткевича вернули из российского плена.

Источник: Центр прав человека ZMINA со ссылкой на отца Буткевича

Дословно: "Максима Буткевича, украинского правозащитника, журналиста, общественного деятеля и военнослужащего освободили из российского плена! Об этом сообщает его отец. Поздравляем соучредителя Центра прав человека ZMINA дома".

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