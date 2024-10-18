Украина вернула из плена военного и правозащитника Максима Буткевича
Пятница, 18 октября 2024, 22:42
Украинского правозащитника и военнослужащего Максима Буткевича вернули из российского плена.
Источник: Центр прав человека ZMINA со ссылкой на отца Буткевича
Дословно: "Максима Буткевича, украинского правозащитника, журналиста, общественного деятеля и военнослужащего освободили из российского плена! Об этом сообщает его отец. Поздравляем соучредителя Центра прав человека ZMINA дома".
Реклама:
Предыстория:
- Буткевич, который в составе ВСУ воевал на востоке Украины, попал в российский плен летом 2022 года.
- В марте 2023 года так называемый "суд" "ЛНР" вынес приговор правозащитнику - 13 лет лишения свободы.
- С конца августа 2023 года о месте пребывания Буткевича ничего не было известно ни его адвокату, ни родителям.
- Впоследствии стало известно, что он находился в колонии в Красном Луче на оккупированной Россией территории Луганской области.