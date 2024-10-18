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Украина вернула из плена военного и правозащитника Максима Буткевича

Татьяна ОлейникПятница, 18 октября 2024, 22:42
Украина вернула из плена военного и правозащитника Максима Буткевича
фото: Zmina

Украинского правозащитника и военнослужащего Максима Буткевича вернули из российского плена.

Источник: Центр прав человека ZMINA со ссылкой на отца Буткевича

Дословно: "Максима Буткевича, украинского правозащитника, журналиста, общественного деятеля и военнослужащего освободили из российского плена! Об этом сообщает его отец. Поздравляем соучредителя Центра прав человека ZMINA дома".

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Предыстория:

  • Буткевич, который в составе ВСУ воевал на востоке Украины, попал в российский плен летом 2022 года.
  • В марте 2023 года так называемый "суд" "ЛНР" вынес приговор правозащитнику - 13 лет лишения свободы.
  • С конца августа 2023 года о месте пребывания Буткевича ничего не было известно ни его адвокату, ни родителям.
  • Впоследствии стало известно, что он находился в колонии в Красном Луче на оккупированной Россией территории Луганской области.

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