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Росія завдала ракетного удару по Одесі: пошкоджена житлова забудова

Тетяна ОлійникП'ятниця, 18 жовтня 2024, 23:01
Росія завдала ракетного удару по Одесі: пошкоджена житлова забудова
Ілюстративне фото

Увечері 18 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок цього пошкоджена житлова забудова.

Джерело: Одеська міська рада в Telegram, Повітряні сили

Дослівно: "Внаслідок російської ракетної атаки в Одесі пошкоджено житлову забудову. На місці виникла пожежа. Працюють рятувальні та оперативні служби.

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Наразі тривогу оголошено через рух Одещиною ворожих ударних БпЛА".

Деталі: О 21:02 Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль напрямком на Одесу.

Одесаракетний ударвійна
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