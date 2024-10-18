Росія завдала ракетного удару по Одесі: пошкоджена житлова забудова
П'ятниця, 18 жовтня 2024, 23:01
Увечері 18 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок цього пошкоджена житлова забудова.
Джерело: Одеська міська рада в Telegram, Повітряні сили
Дослівно: "Внаслідок російської ракетної атаки в Одесі пошкоджено житлову забудову. На місці виникла пожежа. Працюють рятувальні та оперативні служби.
Реклама:
Наразі тривогу оголошено через рух Одещиною ворожих ударних БпЛА".
Деталі: О 21:02 Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль напрямком на Одесу.