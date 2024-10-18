Россия нанесла ракетный удар по Одессе: повреждена жилая застройка

Вечером 18 октября российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате этого повреждена жилая застройка.

Источник: Одесский городской совет в Telegram, Воздушные силы

Дословно: "В результате российской ракетной атаки в Одессе повреждена жилая застройка. На месте возник пожар. Работают спасательные и оперативные службы.

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Сейчас тревога объявлена из-за движения по Одесской области вражеских ударных БпЛА".

Детали: В 21:02 Воздушные силы сообщали о скоростной цели направлением на Одессу.