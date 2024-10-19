Удар по Одесі: пошкоджені 3-поверхівка, приватні будинки і авто
Житлова триповерхівка та понад 10 приватних будинків пошкоджені внаслідок російської ракетної атаки на Одесу, але минулося без жертв.
Джерело: влада Одеси в Telegram, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова в.о. Одеського міського голови Олександра Філатова: "Внаслідок ворожої атаки в одному з рекреаційних районів Одеси пошкоджено частину житлового будинку. Станом на зараз працюють спеціальні служби. Після завершення робіт будуть залучені комунальні підприємства".
Деталі: За словами Філатова, наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає.
Окупанти вдарили по Одесі. Є руйнування, але минулося без постраждалих. Відео з Telegram Одеської міської влади pic.twitter.com/1G11GFF5Ja— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 18, 2024
Оновлено: Голова Одеської ОВА Олег Кіпер на ранок повідомив, що внаслідок російської атаки сталося загорання триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч. Також пошкоджені більше десяти приватних будинків.
Передісторія:
- Увечері 18 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Повідомлялося, що пошкоджена житлова забудова.