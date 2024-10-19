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Удар по Одесі: пошкоджені 3-поверхівка, приватні будинки і авто

Ірина БалачукСубота, 19 жовтня 2024, 07:34
Удар по Одесі: пошкоджені 3-поверхівка, приватні будинки і авто
ФОТО З TELEGRAM ОЛЕГА КІПЕРА 

Житлова триповерхівка та понад 10 приватних будинків пошкоджені внаслідок російської ракетної атаки на Одесу, але минулося без жертв.

Джерело: влада Одеси в Telegram, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова в.о. Одеського міського голови Олександра Філатова: "Внаслідок ворожої атаки в одному з рекреаційних районів Одеси пошкоджено частину житлового будинку. Станом на зараз працюють спеціальні служби. Після завершення робіт будуть залучені комунальні підприємства". 

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Фото з Telegram Олега Кіпера 

Деталі: За словами Філатова, наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Оновлено: Голова Одеської ОВА Олег Кіпер на ранок повідомив, що внаслідок російської атаки сталося загорання триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч. Також пошкоджені більше десяти приватних будинків. 

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Фото з Telegram Олега Кіпера 

Передісторія:

Одесаракетний удар
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