Удар по Одессе: повреждены 3-этажка, частные дома и авто

Жилая трехэтажка и более 10 частных домов повреждены в результате российской ракетной атаки на Одессу, но обошлось без жертв.

Источник: власти Одессы в Telegram, глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь и.о. Одесского городского головы Александра Филатова: "В результате вражеской атаки в одном из рекреационных районов Одессы повреждена часть жилого дома. По состоянию на сейчас работают специальные службы. После завершения работ будут привлечены коммунальные предприятия".

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Фото Из Telegram Олега КИпера

Детали: По словам Филатова, сейчас информации о пострадавших или погибших нет.

Окупанти вдарили по Одесі. Є руйнування, але минулося без постраждалих. Відео з Telegram Одеської міської влади pic.twitter.com/1G11GFF5Ja — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 18, 2024

Обновлено: Глава Одесской ОВА Олег Кипер на утро сообщил, что в результате российской атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом. Также повреждены более десяти частных домов.

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Фото Из Telegram Олега КИпера

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