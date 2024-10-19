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Удар по Одессе: повреждены 3-этажка, частные дома и авто

Ирина БалачукСуббота, 19 октября 2024, 07:34
Удар по Одессе: повреждены 3-этажка, частные дома и авто
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА 

Жилая трехэтажка и более 10 частных домов повреждены в результате российской ракетной атаки на Одессу, но обошлось без жертв.

Источник: власти Одессы в Telegram, глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram 

Прямая речь и.о. Одесского городского головы Александра Филатова: "В результате вражеской атаки в одном из рекреационных районов Одессы повреждена часть жилого дома. По состоянию на сейчас работают специальные службы. После завершения работ будут привлечены коммунальные предприятия". 

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Фото Из Telegram Олега КИпера 

Детали: По словам Филатова, сейчас информации о пострадавших или погибших нет.

Обновлено: Глава Одесской ОВА Олег Кипер на утро сообщил, что в результате российской атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом. Также повреждены более десяти частных домов. 

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Фото Из Telegram Олега КИпера 

Предыстория:

Одессаракетный удар
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