Війська РФ атакували об’єкти енергетики на Чернігівщині
Субота, 19 жовтня 2024, 10:52
Російські окупанти вночі на 19 жовтня атакували енергетичні об’єкти у Чернігівській області.
Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус
Пряма мова Чауса: "Ворог продовжує атакувати обʼєкти енергопостачання. Вночі завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині.
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Через влучання виникла пожежа, яку за кілька годин локалізували".
Деталі: Влада запевнила, що загрози електропостачанню наразі немає.
Нагадаємо: У ніч на 19 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та "Шахеди" – є пошкодження інфраструктури та поранені семеро цивільних.