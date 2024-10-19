Війська РФ атакували об’єкти енергетики на Чернігівщині

Російські окупанти вночі на 19 жовтня атакували енергетичні об’єкти у Чернігівській області.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Пряма мова Чауса: "Ворог продовжує атакувати обʼєкти енергопостачання. Вночі завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині.

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Через влучання виникла пожежа, яку за кілька годин локалізували".

Деталі: Влада запевнила, що загрози електропостачанню наразі немає.

Нагадаємо: У ніч на 19 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та "Шахеди" – є пошкодження інфраструктури та поранені семеро цивільних.