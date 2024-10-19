Войска РФ атаковали объекты энергетики на Черниговщине
Суббота, 19 октября 2024, 10:52
Российские оккупанты ночью на 19 октября атаковали энергетические объекты в Черниговской области.
Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус
Прямая речь Чауса: "Враг продолжает атаковать объекты энергоснабжения. Ночью нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине.
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Из-за попадания возник пожар, который за несколько часов локализовали".
Детали: Власти заверили, что угрозы электроснабжению пока нет.
Напомним: В ночь на 19 октября россияне нанесли авиационный удар по Шосткинской общине Сумской области, применив КАБы и "Шахеды" - есть повреждения инфраструктуры и ранены семеро гражданских.