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Войска РФ атаковали объекты энергетики на Черниговщине

Роман ПетренкоСуббота, 19 октября 2024, 10:52
Войска РФ атаковали объекты энергетики на Черниговщине
Фото: Getty Images

Российские оккупанты ночью на 19 октября атаковали энергетические объекты в Черниговской области.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Прямая речь Чауса: "Враг продолжает атаковать объекты энергоснабжения. Ночью нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине.

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Из-за попадания возник пожар, который за несколько часов локализовали".

Детали: Власти заверили, что угрозы электроснабжению пока нет.

Напомним: В ночь на 19 октября россияне нанесли авиационный удар по Шосткинской общине Сумской области, применив КАБы и "Шахеды" - есть повреждения инфраструктуры и ранены семеро гражданских.

Черниговская областьобстрелэнергетика
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