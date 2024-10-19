Окупанти поранили п’ятьох рятувальників у Шостці

Уночі 19 жовтня ворог авіацією атакував пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС у Шостці на Сумщині, 5 рятувальників поранено.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники поранені, вони у лікарні.

Реклама:

На момент атаки особовий склад перебував в укритті.

За даними відомства, частково зруйновано будівлю.

Рятувальники поранені, вони у лікарні.Пошкоджено також 6 одиниць техніки ДСНС.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: У ніч на 19 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та "Шахеди" – є пошкодження інфраструктури та поранені семеро цивільних.