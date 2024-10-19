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Окупанти поранили п’ятьох рятувальників у Шостці

Роман ПетренкоСубота, 19 жовтня 2024, 11:47
Окупанти поранили п’ятьох рятувальників у Шостці
усі фото: ДСНС

Уночі 19 жовтня ворог авіацією атакував пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС у Шостці на Сумщині, 5 рятувальників поранено.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники поранені, вони у лікарні.

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На момент атаки особовий склад перебував в укритті.

 

За даними відомства, частково зруйновано будівлю.

Рятувальники поранені, вони у лікарні.Пошкоджено також 6 одиниць техніки ДСНС.

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Нагадаємо: У ніч на 19 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та "Шахеди" – є пошкодження інфраструктури та поранені семеро цивільних.

Сумська областьДСНС
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