Оккупанты ранили пятерых спасателей в Шостке

Ночью 19 октября враг авиацией атаковал пожарно-спасательное подразделение ГСЧС в Шостке Сумской области, 5 спасателей ранены.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели ранены, они в больнице.

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На момент атаки личный состав находился в укрытии.

По данным ведомства, частично разрушено здание.

Спасатели ранены, они в больнице, повреждены также 6 единиц техники ГСЧС.

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Напомним: В ночь на 19 октября россияне нанесли авиационный удар по Шосткинской общине Сумской области, применив КАБы и "Шахеды" - есть повреждения инфраструктуры и ранены семеро гражданских.