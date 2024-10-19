Оккупанты ранили пятерых спасателей в Шостке
Суббота, 19 октября 2024, 11:47
Ночью 19 октября враг авиацией атаковал пожарно-спасательное подразделение ГСЧС в Шостке Сумской области, 5 спасателей ранены.
Источник: ГСЧС
Детали: Спасатели ранены, они в больнице.
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На момент атаки личный состав находился в укрытии.
По данным ведомства, частично разрушено здание.
Спасатели ранены, они в больнице, повреждены также 6 единиц техники ГСЧС.
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Напомним: В ночь на 19 октября россияне нанесли авиационный удар по Шосткинской общине Сумской области, применив КАБы и "Шахеды" - есть повреждения инфраструктуры и ранены семеро гражданских.