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У чотирьох навчальних центрах ЗСУ тривалість БЗВП збільшили на 50% – Генштаб 

Ангеліна Страшкулич, Роман ПетренкоСубота, 19 жовтня 2024, 14:02
У чотирьох навчальних центрах ЗСУ тривалість БЗВП збільшили на 50% – Генштаб 
фото: УП

На базі чотирьох навчальних центрів Збройних сил України тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) збільшили з 30 днів до 1,5 місяці.

Джерело: заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін на брифінгу в Києві 

Пряма мова Межевікіна: "Один із важливих кроків, які зроблені для нарощення підготовки та покращення якості навчання військовослужбовців у навчальних центрах є збільшення термінів базової загальновійськової підготовки.

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З цією метою розроблена та затверджена програма БЗВП з терміном навчання 1,5 місяці (наразі БЗВП триває 30 днів – УП)". 

Деталі: Він уточнив, що збільшення терміну БЗВП до 1,5 місяці – це пілотний проєкт, який за рішенням головнокомандувача Олександра Сирського вже впроваджується на базі чотирьох ключових навчальних центрів ЗСУ. Наразі до цього експерименту залучені близько 500 військовослужбовців. 

Водночас, за словами Межевікіна, оновлена програма БЗВП. Зокрема, передбачається вивчення основ застосування безпілотників та окопних засобів радіоелектронної боротьби і розвідки (РЕБ/РЕР), посилення тактико-вогневої підготовки, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання на фронті, особливо виживання в холодну пору року.

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Межевікін зазначив, що результати пілотного проєкту проаналізують у грудні цього року. Після цього головнокомандувач ухвалить рішення, чи поширювати таку практику на інші навчальні центри. 

Передісторія: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 15 вересня повідомив, що у жовтні-листопаді 2024 року буде розпочато проєкт щодо збільшення терміну базової загальновійськової підготовки. 

арміяЗбройні сили
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