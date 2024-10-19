Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В четырех учебных центрах ВСУ продолжительность БОВП увеличили на 50% - Генштаб

Ангелина Страшкулич, Роман ПетренкоСуббота, 19 октября 2024, 14:02
В четырех учебных центрах ВСУ продолжительность БОВП увеличили на 50% - Генштаб
фото: УП

На базе четырех учебных центров Вооруженных сил Украины продолжительность базовой общевойсковой подготовки (БОВП) увеличили с 30 дней до 1,5 месяца.

Источник: заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин на брифинге в Киеве

Прямая речь Межевикина: "Один из важных шагов, которые сделаны для наращивания подготовки и улучшения качества обучения военнослужащих в учебных центрах является увеличение сроков базовой общевойсковой подготовки.

Реклама:

С этой целью разработана и утверждена программа БОВП со сроком обучения 1,5 месяца (сейчас БОВП длится 30 дней - УП)".

Детали: Он уточнил, что увеличение срока БЗВП до 1,5 месяца - это пилотный проект, который по решению главнокомандующего Александра Сырского уже внедряется на базе четырех ключевых учебных центров ВСУ. Сейчас к этому эксперименту привлечены около 500 военнослужащих.

В то же время, по словам Межевикина, обновлена программа БЗВП. В частности, предусматривается изучение основ применения беспилотников и окопных средств радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ/РЭБ), усиление тактико-огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания на фронте, особенно выживания в холодное время года.

РЕКЛАМА:

Межевикин отметил, что результаты пилотного проекта проанализируют в декабре этого года. После этого главнокомандующий примет решение, распространять ли такую практику на другие учебные центры.

Предыстория: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 15 сентября сообщил, что в октябре-ноябре 2024 года будет начат проект по увеличению срока базовой общевойсковой подготовки.

армияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество пострадавших в результате атаки РФ на Харьковщину возросло до 21, из них 5 детей

ISW: Нехватка денег и людей заставит Путина изменить способ ведения войны

Де Ниро и Ди Каприо поддержали Харрис на предвыборной гонке

Зеленский ожидает больше пакетов поддержки Украины на следующей неделе

Динамо вырвало ничью с Шахтером в «украинском классико»

Президент Грузии: Не признаем результаты "российских выборов"

Все новости...
армия
Без ТЦК и ВВК: В "Дії" запустили рекрутинг в Армию дронов
"Крепостничество" в армии, или Почему военные идут в СЗЧ
Прокуратура зарегистрировала почти 60 тысяч производств по СЗЧ в армии с начала 2022 года
Последние новости
11:22
Умер владелец корпорации Kadorr Аднан Киван
11:22
Украину ночью атаковали 100 дронов: 66 уничтожила ПВО, с 24-мя потеряна связь, а 4 – вернулись в РФ
11:19
Опубликовали текст Радиодиктанта национального единства-2024
11:09
WSJ предполагает, что Ким Чен Ын отправил в Россию слабых и неподготовленных солдат
11:03
Банки обновили курс валют: доллар и евро выросли
11:01
Лидер немецкой оппозиции Мерц: Поставки Taurus Украине не сделают нас стороной войны
10:58
Минздрав передал функции Центральной МСЭК научно-исследовательскому институту проблем инвалидности
10:39
Европейские столицы реагируют на результаты выборов в Грузии
10:34
ФутболПорезал плечо стеклянной дверью. Суркис рассказал детали травмы Шапаренко
10:20
В двух областях Украины аварийные отключения света
Все новости...
Реклама:
Реклама: