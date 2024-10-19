В четырех учебных центрах ВСУ продолжительность БОВП увеличили на 50% - Генштаб

На базе четырех учебных центров Вооруженных сил Украины продолжительность базовой общевойсковой подготовки (БОВП) увеличили с 30 дней до 1,5 месяца.

Источник: заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин на брифинге в Киеве

Прямая речь Межевикина: "Один из важных шагов, которые сделаны для наращивания подготовки и улучшения качества обучения военнослужащих в учебных центрах является увеличение сроков базовой общевойсковой подготовки.

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С этой целью разработана и утверждена программа БОВП со сроком обучения 1,5 месяца (сейчас БОВП длится 30 дней - УП)".

Детали: Он уточнил, что увеличение срока БЗВП до 1,5 месяца - это пилотный проект, который по решению главнокомандующего Александра Сырского уже внедряется на базе четырех ключевых учебных центров ВСУ. Сейчас к этому эксперименту привлечены около 500 военнослужащих.

В то же время, по словам Межевикина, обновлена программа БЗВП. В частности, предусматривается изучение основ применения беспилотников и окопных средств радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ/РЭБ), усиление тактико-огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания на фронте, особенно выживания в холодное время года.

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Межевикин отметил, что результаты пилотного проекта проанализируют в декабре этого года. После этого главнокомандующий примет решение, распространять ли такую практику на другие учебные центры.

Предыстория: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 15 сентября сообщил, что в октябре-ноябре 2024 года будет начат проект по увеличению срока базовой общевойсковой подготовки.