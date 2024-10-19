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Дрон "Хезболли" атакував будинок прем'єра Ізраїлю, він заявив про спробу вбивства

Катерина ТищенкоСубота, 19 жовтня 2024, 21:21
Дрон Хезболли атакував будинок прем'єра Ізраїлю, він заявив про спробу вбивства
Беньямін Нетаньягу, фото Getty Images

У суботу вранці безпілотник "Хезболли" атакував приватний будинок прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, він заявив, що агенти Ірану намагалися його вбити.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: В офісі прем'єра заявили, що безпілотник, запущений "Хезболлою" з Лівану, який вибухнув у центральному приморському місті Кейсарія рано вранці в суботу, був націлений на приватний будинок Нетаньягу. Прем'єр-міністра і його дружини в будинку не було, ніхто не постраждав.

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Перед цим ЦАХАЛ повідомив, що "був обстріляний будинок" в елітному містечку, відомому своїми шикарними віллами, римськими руїнами і амфітеатром.

У суботу ввечері Нетаньягу виступив із заявою.

Пряма мова Нетаньягу: "Агенти Ірану, які намагалися сьогодні вбити мене і мою дружину, зробили гірку помилку…

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Ми продовжимо знищувати ваших терористів, ми повернемо наших заручників з Гази, ми повернемо наших жителів на півночі".

Деталі: У повідомленні Axios йдеться, що безпілотник влучив у будинок прем'єр-міністра.

"Це перший випадок з початку війни, коли було уражено ціль, безпосередньо пов'язану з Нетаньягу", - йдеться в повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що цей безпілотник був одним з трьох, запущених з території Лівану, і що два інших були збиті.

Військові заявили, що розслідують інцидент, в якому, ймовірно, сталося кілька збоїв в ізраїльській системі попередження.

Перед вибухом безпілотника в Кейсарії не звучали попереджувальні сирени.

Атака на будинок Нетаньягу сталася через день після того, як угруповання "Хезболла" заявило, що вступає в нову фазу боротьби з ізраїльськими військами, додавши, що за останні кілька днів воно застосувало нову зброю, зокрема, нові типи високоточних ракет і безпілотників з вибуховими пристроями.

ІзраїльІранЛіванбезпілотники
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