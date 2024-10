Дрон "Хезболли" атакував будинок прем'єра Ізраїлю, він заявив про спробу вбивства

У суботу вранці безпілотник "Хезболли" атакував приватний будинок прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, він заявив, що агенти Ірану намагалися його вбити.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: В офісі прем'єра заявили, що безпілотник, запущений "Хезболлою" з Лівану, який вибухнув у центральному приморському місті Кейсарія рано вранці в суботу, був націлений на приватний будинок Нетаньягу. Прем'єр-міністра і його дружини в будинку не було, ніхто не постраждав.

Перед цим ЦАХАЛ повідомив, що "був обстріляний будинок" в елітному містечку, відомому своїми шикарними віллами, римськими руїнами і амфітеатром.

У суботу ввечері Нетаньягу виступив із заявою.

Пряма мова Нетаньягу: "Агенти Ірану, які намагалися сьогодні вбити мене і мою дружину, зробили гірку помилку…

Ми продовжимо знищувати ваших терористів, ми повернемо наших заручників з Гази, ми повернемо наших жителів на півночі".

The attempt by Iran’s proxy Hezbollah to assassinate me and my wife today was a grave mistake.



This will not deter me or the State of Israel from continuing our just war against our enemies in order to secure our future.



I say to Iran and its proxies in its axis of evil:…