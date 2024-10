Дрон "Хезболлы" атаковал дом премьера Израиля, он заявил о попытке убийства

В субботу утром беспилотник "Хезболлы" атаковал частный дом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, он заявил, что агенты Ирана пытались его убить.

Источник: The Times of Israel

Детали: В офисе премьера заявили, что беспилотник, запущенный "Хезболлой" из Ливана, который взорвался в центральном приморском городе Кейсария рано утром в субботу, был нацелен на частный дом Нетаньяху. Премьер-министра и его жены в доме не было, никто не пострадал.

Перед этим ЦАХАЛ сообщил, что "был обстрелян дом" в элитном городке, известном своими шикарными виллами, римскими руинами и амфитеатром.

В субботу вечером Нетаньяху выступил с заявлением.

Прямая речь Нетаньяху: "Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку...

Мы продолжим уничтожать ваших террористов, мы вернем наших заложников из Газы, мы вернем наших жителей на севере".

The attempt by Iran’s proxy Hezbollah to assassinate me and my wife today was a grave mistake.



This will not deter me or the State of Israel from continuing our just war against our enemies in order to secure our future.



I say to Iran and its proxies in its axis of evil:…