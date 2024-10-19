Дрон "Хезболлы" атаковал дом премьера Израиля, он заявил о попытке убийства

В субботу утром беспилотник "Хезболлы" атаковал частный дом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, он заявил, что агенты Ирана пытались его убить.

Источник: The Times of Israel

Детали: В офисе премьера заявили, что беспилотник, запущенный "Хезболлой" из Ливана, который взорвался в центральном приморском городе Кейсария рано утром в субботу, был нацелен на частный дом Нетаньяху. Премьер-министра и его жены в доме не было, никто не пострадал.

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Перед этим ЦАХАЛ сообщил, что "был обстрелян дом" в элитном городке, известном своими шикарными виллами, римскими руинами и амфитеатром.

В субботу вечером Нетаньяху выступил с заявлением.

Прямая речь Нетаньяху: "Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку...

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Мы продолжим уничтожать ваших террористов, мы вернем наших заложников из Газы, мы вернем наших жителей на севере".

The attempt by Iran’s proxy Hezbollah to assassinate me and my wife today was a grave mistake.



This will not deter me or the State of Israel from continuing our just war against our enemies in order to secure our future.



I say to Iran and its proxies in its axis of evil:… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2024

Детали: В сообщении Axios говорится, что беспилотник попал в дом премьер-министра.

"Это первый случай с начала войны, когда была поражена цель, непосредственно связанная с Нетаньяху", - говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля заявила, что этот беспилотник был одним из трех, запущенных с территории Ливана, и что два других были сбиты.

Военные заявили, что расследуют инцидент, в котором, вероятно, произошло несколько сбоев в израильской системе предупреждения.

Перед взрывом беспилотника в Кейсарии не звучали предупредительные сирены.

Атака на дом Нетаньяху произошла через день после того, как группировка "Хезболла" заявила, что вступает в новую фазу борьбы с израильскими войсками, добавив, что за последние несколько дней она применила новое оружие, в частности, новые типы высокоточных ракет и беспилотников со взрывными устройствами.