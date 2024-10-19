Дрон "Хезболлы" атаковал дом премьера Израиля, он заявил о попытке убийства
В субботу утром беспилотник "Хезболлы" атаковал частный дом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, он заявил, что агенты Ирана пытались его убить.
Источник: The Times of Israel
Детали: В офисе премьера заявили, что беспилотник, запущенный "Хезболлой" из Ливана, который взорвался в центральном приморском городе Кейсария рано утром в субботу, был нацелен на частный дом Нетаньяху. Премьер-министра и его жены в доме не было, никто не пострадал.
Перед этим ЦАХАЛ сообщил, что "был обстрелян дом" в элитном городке, известном своими шикарными виллами, римскими руинами и амфитеатром.
В субботу вечером Нетаньяху выступил с заявлением.
Прямая речь Нетаньяху: "Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку...
Мы продолжим уничтожать ваших террористов, мы вернем наших заложников из Газы, мы вернем наших жителей на севере".
The attempt by Iran’s proxy Hezbollah to assassinate me and my wife today was a grave mistake.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2024
This will not deter me or the State of Israel from continuing our just war against our enemies in order to secure our future.
I say to Iran and its proxies in its axis of evil:…
Детали: В сообщении Axios говорится, что беспилотник попал в дом премьер-министра.
"Это первый случай с начала войны, когда была поражена цель, непосредственно связанная с Нетаньяху", - говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля заявила, что этот беспилотник был одним из трех, запущенных с территории Ливана, и что два других были сбиты.
Военные заявили, что расследуют инцидент, в котором, вероятно, произошло несколько сбоев в израильской системе предупреждения.
Перед взрывом беспилотника в Кейсарии не звучали предупредительные сирены.
Атака на дом Нетаньяху произошла через день после того, как группировка "Хезболла" заявила, что вступает в новую фазу борьбы с израильскими войсками, добавив, что за последние несколько дней она применила новое оружие, в частности, новые типы высокоточных ракет и беспилотников со взрывными устройствами.