Зґвалтування, побиття, електрошок: ООН фіксує, що Росія катує українських полонених на всіх етапах полону

Російська катівня, де під час окупації утримували жителів Вовчанської громади. Фото: Getty Images

Російська влада регулярно піддає українських військовополонених катуванням та жорстокому поводженню на всіх етапах полону.

Джерело: звіт Управління Верховного комісара з прав людини ООН

Деталі: Згідно зі звітом УВКПЛ, російсіяни систематично катують та жорстоко поводяться з українськими військовополоненими. Згідно зі свідченнями 169 із 174 опитаних військовополонених, які надані УВКПЛ, такі знущання є поширеними під час допитів, прийому до місць утримання та щоденних процедур інтернування. Їхні свідчення були підтверджені іншими джерелами інформації, йдеться в доповіді.

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Катування включають побиття, ураження електричним струмом, сексуальне насильство, удушення, тривале перебування у напружених положеннях, примус до надмірних фізичних навантажень, позбавлення сну, імітацію страт та погрози.

Дослівно: "Окупаційна влада в Херсоні неодноразово застосовувала до затриманого чоловіка після його затримання у вересні 2022 року побиття, удушення, катування водою, ураження електричним струмом, у тому числі на статевих органах, та погрози кастрації. Вони також зґвалтували чоловіка металевим предметом і одночасно застосовували електричний струм до його анусу та геніталій".

Деталі: В ООН акцентують увагу на те, що у багатьох із задокументованих випадків тортур або жорстокого поводження брали участь працівники різних державних установ, що часто свідчить про значний рівень координації між ними.

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Крім того, у звіті йдеться, що наглядачі в місцях позбавлення волі знали про таке поводження та мали можливість запобігти їм.

Окремо вказується на публічні заклики російських посадовців до жорстокого поводження та страт українських військовополонених.

Передісторія:

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях. Окупанти діють узгоджено у всіх катівнях та регулярно застосувують сексуальне насильство.

Українець розповів, як росіяни понад рік тримали його у полоні: у катівні Херсона, у тимчасово окупованому Криму та в колонії та СІЗО у Росії. Окупанти одягли на нього кайдани і розтягнули тіло у формі зірки, допит супроводжувався фізичним насильством, погрозами та побиттям електрошокером.

17 вересня 2024 року в одному з Telegram-каналів було опубліковано допис щодо ймовірної страти українського захисника представниками ЗС РФ у місті Новогродівка. На оприлюднених фото видно, що окупанти встромили меч із написом "За Курськ" у військовослужбовця Сил оборони України.

13 вересня 2024 року керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду Бренда Дж. Голліс разом зі своєю командою та представниками української прокуратури оглянули катівні, облаштовані російськими військовими під час окупації Харківської області.

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