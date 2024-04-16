"Надягли кайдани і розтягнули тіло у формі зірки": українець розповів про катування росіян

Українець Володимир у матеріалі "Слідство.Інфо" розповів, як росіяни понад рік тримали його у полоні: у катівні Херсона, у тимчасово окупованому Криму та в колонії та СІЗО у Росії.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Як розповідає Володимир, після затримання у Херсоні окупанти одягли на нього кайдани і розтягнули тіло у формі зірки, допит супроводжувався фізичним насильством, погрозами та побиттям електрошокером.

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Під час першого ж допиту російські військові почали застосовувати до чоловіка тортури.

Пряма мова: "Вони використовували щипці чи якісь середньовічні пальцерізи, я це так собі уявляв, затискали статеві органи ними і погрожували відрізати. Погрожували кийком здійснити сексуальне насильство неприродним шляхом, висловлюючись кримінальним жаргоном".

Деталі: Потерпілий також зазначає, що співробітники виправних органів у Росії постійно погрожували сексуальним насильством. Такі погрози мали масовий характер.

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Через місяць утримання у херсонській катівні чоловіка разом з декількома іншими людьми перевели у "зразково-показовий табір" у Севастополі. Там йому зняли раніше накладений у херсонській катівні гіпс, який протягом місяця утримання ніхто не коригував.

Ще через два дні затриманих у Херсоні літаком переправили у Російську Федерацію – розмістили у слідчому ізоляторі міста Борисоглібськ, Воронезької області.

Пряма мова: "Будь-яке пересування за межами камер супроводжувалось побиттями та катуванням електрошокером, у рівному положенні ходити ти не можеш – завжди у позі дельфінчика: голова вниз, руки догори".