Росіяни стратили мечем беззбройного українського військового – Лубінець
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий злочин росіян – жорстоку показову страту беззбройного українського військовополоненого.
Джерело: Лубінець у Telegram
Пряма мова омбудсмена: "Черговий воєнний злочин – росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перев’язаними скотчем руками. Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути".
Деталі: Він наголосив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
Лубінець повідомив, що він направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії.
Вранці 17 вересня у соцмережах з’явилося фото страченого українського воїна. Бійця закололи мечем, на якому написано "За Курськ". На руці воїна видно сірий скотч, ймовірно, його руки перед стратою були зв’язані.
На фото закривавлене тіло лежить на дорозі на фоні пошкодженої техніки і будинка з вибитими віками. Де саме це сталося, невідомо.
Передісторія:
- У червні в Офісі генерального прокурора повідомили, що на Донеччині окупанти обезголовили військовослужбовця ЗСУ, українські прокурори розпочали розслідування.
- Під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому лежала відрізана голова українського захисника.
- 19 червня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що було встановлено особу військового, якого обезголовили окупанти на Донеччині, також ідентифіковані російські командири, відповідальні за військовий злочин.
- У серпні омбудсмен Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, а також до українських правоохоронних органів через появу в мережі фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки.