Росіяни стратили мечем беззбройного українського військового – Лубінець

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий злочин росіян – жорстоку показову страту беззбройного українського військовополоненого.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова омбудсмена: "Черговий воєнний злочин – росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перев’язаними скотчем руками. Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути".

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Деталі: Він наголосив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Лубінець повідомив, що він направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії.

Вранці 17 вересня у соцмережах з’явилося фото страченого українського воїна. Бійця закололи мечем, на якому написано "За Курськ". На руці воїна видно сірий скотч, ймовірно, його руки перед стратою були зв’язані.

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На фото закривавлене тіло лежить на дорозі на фоні пошкодженої техніки і будинка з вибитими віками. Де саме це сталося, невідомо.

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