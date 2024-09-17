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Росіяни стратили мечем беззбройного українського військового – Лубінець

Ірина БалачукВівторок, 17 вересня 2024, 09:30
Росіяни стратили мечем беззбройного українського військового – Лубінець
Фото ілюстративне з vin.gov.ua

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий злочин росіян – жорстоку показову страту беззбройного українського військовополоненого.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова омбудсмена: "Черговий воєнний злочин – росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перев’язаними скотчем руками. Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути".

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Деталі: Він наголосив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Лубінець повідомив, що він направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії.

Вранці 17 вересня у соцмережах з’явилося фото страченого українського воїна. Бійця закололи мечем, на якому написано "За Курськ". На руці воїна видно сірий скотч, ймовірно, його руки перед стратою були зв’язані.

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На фото закривавлене тіло лежить на дорозі на фоні пошкодженої техніки і будинка з вибитими віками. Де саме це сталося, невідомо.

Передісторія: 

  • У червні в Офісі генерального прокурора повідомили, що на Донеччині окупанти обезголовили військовослужбовця ЗСУ, українські прокурори розпочали розслідування.
  • Під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому лежала відрізана голова українського захисника.
  • 19 червня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що було встановлено особу військового, якого обезголовили окупанти на Донеччині, також ідентифіковані російські командири, відповідальні за військовий злочин.
  • У серпні омбудсмен Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, а також до українських правоохоронних органів через появу в мережі фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки.

Росіяполонені
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