Суд ЄС лишив у силі заборону на юридичні послуги для компаній з РФ

Суд Євросоюзу відхилив позов бельгійських адвокатів, які просили скасувати запроваджену у 2022 році санкційну заборону на надання юридичних послуг компаніям і державним установам з Росії.

Джерело: повідомлення Суду, що є в розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: У 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії проти України ЄС ухвалив низку обмежувальних заходів, серед яких – заборона на надання юридичних консультаційних послуг.

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Низка бельгійських адвокатських асоціацій подали позов до Суду Євросоюзу загальної юрисдикції з вимогою скасувати цю заборону.

Стверджувалось, що вона "порушує основоположні права, що гарантують доступ до юридичної консультації адвоката, професійну таємницю та обов'язок незалежності адвокатів, цінності верховенства права, а також принципи пропорційності та правової визначеності".

Суд ЄС відхилив позов, зазначивши, що заборона на надання юридичних консультаційних послуг російському уряду або юридичним особам з Росії не поширена на судові процеси, а також не стосується фізичних осіб.

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"На думку Суду, оскаржувана заборона, розмежована положеннями про винятки та виключення, справді переслідує цілі загального інтересу, не завдаючи шкоди самій суті фундаментальної ролі адвокатів у демократичному суспільстві", – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця, нагадаємо, Суд ЄС відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку та його дружині Єлені, Михаїлу Фрідману, Петру Авену та Герману Хану у скасуванні європейських санкцій проти них.