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Росіяни завдали двох ударів балістикою по Кривому Рогу

Катерина Тищенко, Олена ІвашківНеділя, 20 жовтня 2024, 00:41
Росіяни завдали двох ударів балістикою по Кривому Рогу
ілюстративне фото wikimapia

У суботу ввечері російські війська завдали балістичних ударів по Кривому Рогу.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 22:41 Повітряні сили повідомили про балістику в напрямку Кривого Рогу. О 23:10 вони знову повідомили про швидкісну ціль на Кривий Ріг.

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О 23:13 Вілкул заявив про два удари по місту.

Пряма мова Вілкула: "Другий удар балістикою за останні півгодини. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".

Доповнено: Після опівночі Вілкул повідомив, що триває аварійно-рятувальна операція. Працюють усі комунальні, оперативні та медичні служби.

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Найближчий Пункт незламності - ЗОШ №109 за адресою вул. Ярослава Мудрого 83.

Кривий Рігракетний удар
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