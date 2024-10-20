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Россияне нанесли два удара баллистикой по Кривому Рогу

Катерина Тищенко, Алена ИвашкивВоскресенье, 20 октября 2024, 00:41
Россияне нанесли два удара баллистикой по Кривому Рогу
иллюстративное фото wikimapia

В субботу вечером российские войска нанесли баллистические удары по Кривому Рогу.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 22:41 Воздушные силы сообщили о баллистике в направлении Кривого Рога. В 23:10 они снова сообщили о скоростной цели на Кривой Рог.

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В 23:13 Вилкул заявил о двух ударах по городу.

Прямая речь Вилкула: "Второй удар баллистикой за последние полчаса. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".

Дополнено: После полуночи Вилкул сообщил, что продолжается аварийно-спасательная операция. Работают все коммунальные, оперативные и медицинские службы.

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Кривой Рогракетный удар
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