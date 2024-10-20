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У Харкові росіяни КАБ влучили у приватний сектор

Олена ІвашківНеділя, 20 жовтня 2024, 00:32
У Харкові росіяни КАБ влучили у приватний сектор
фото ілюстраційне: ДСНС

У Харкові російські окупанти КАБ влучили у приватний сектор у Новобаварському районі.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram

Деталі: Мер Харкова написав про вибух у місті та повідомив, що усі профільні служби виїхали на обстеження місця прильоту КАБа.

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Згодом він додав, що за попередньою інформацією, постраждала низка приватних будинків у Новобаварському районі. Про постраждалих інформація не надходила.

Харків
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