У Харкові росіяни КАБ влучили у приватний сектор

У Харкові російські окупанти КАБ влучили у приватний сектор у Новобаварському районі.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram

Деталі: Мер Харкова написав про вибух у місті та повідомив, що усі профільні служби виїхали на обстеження місця прильоту КАБа.

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Згодом він додав, що за попередньою інформацією, постраждала низка приватних будинків у Новобаварському районі. Про постраждалих інформація не надходила.