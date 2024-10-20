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В Харькове россияне КАБ попали в частный сектор

Алена ИвашкивВоскресенье, 20 октября 2024, 00:32
В Харькове россияне КАБ попали в частный сектор
фото: ГСЧС

В Харькове российские оккупанты КАБ попали в частный сектор в Новобаварском районе.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram

Детали: Мэр Харькова написал о взрыве в городе и сообщил, что все профильные службы выехали на обследование места прилета КАБа.

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Впоследствии он добавил, что по предварительной информации, пострадал ряд частных домов в Новобаварском районе. О пострадавших информация не поступала.

Харьков
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