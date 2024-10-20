В Харькове россияне КАБ попали в частный сектор
Воскресенье, 20 октября 2024, 00:32
В Харькове российские оккупанты КАБ попали в частный сектор в Новобаварском районе.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram
Детали: Мэр Харькова написал о взрыве в городе и сообщил, что все профильные службы выехали на обследование места прилета КАБа.
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Впоследствии он добавил, что по предварительной информации, пострадал ряд частных домов в Новобаварском районе. О пострадавших информация не поступала.