В Харькове россияне КАБ попали в частный сектор

В Харькове российские оккупанты КАБ попали в частный сектор в Новобаварском районе.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram

Детали: Мэр Харькова написал о взрыве в городе и сообщил, что все профильные службы выехали на обследование места прилета КАБа.

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Впоследствии он добавил, что по предварительной информации, пострадал ряд частных домов в Новобаварском районе. О пострадавших информация не поступала.