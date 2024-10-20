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Над Білоруссю винищувач "полює" на російські дрони

Олена ІвашківНеділя, 20 жовтня 2024, 02:18
Над Білоруссю винищувач полює на російські дрони
Білоруські винищувачі, фото: Вікіпедія

У ніч на 20 жовтня Білорусь підняла у небо винищувач ВПС РБ через кілька російських "Шахедів", що залетіли у її повітряний простір.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Деталі: Дрон-камікадзе, який залетів у Білорусь із Житомирської обл, уже підлітає до Мозиря з півдня. 

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Ще один російський "Шахед" залетів у Білорусь у районі Комарина і вже виходить назад в Україну в напрямку Прип'яті.

У небі над Гомельщиною підняли винищувач ВПС РБ, який вилетів із Барановичів близько 01:10. 

Нагадаємо: У ніч на неділю росіяни влаштували атаку по Україні ударними безпілотниками з різних напрямків.

БілорусьШахед
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