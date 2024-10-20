Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Над Беларусью подняли истребитель из-за российских дронов

Алена ИвашкивВоскресенье, 20 октября 2024, 02:18
Над Беларусью подняли истребитель из-за российских дронов
Белорусские истребители, фото: Википедия

В ночь на 20 октября Беларусь подняла в небо истребитель ВВС РБ из-за нескольких российских "Шахедов", залетевших в ее воздушное пространство.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Детали: Дрон-камикадзе, который залетел в Беларусь из Житомирской обл, уже подлетает к Мозырю с юга.

Реклама:

Еще один российский "Шахед" залетел в Беларусь в районе Комарина и уже выходит обратно в Украину в направлении Припяти.

В небе над Гомельщиной подняли истребитель ВВС РБ, который вылетел из Барановичей около 01:10.

Напомним: В ночь на воскресенье россияне устроили атаку по Украине ударными беспилотниками с разных направлений.

БеларусьШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

обновлено, видеоВозле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Предварительные результаты ЦИК Грузии указывают на победу партии власти

Все новости...
Беларусь
Беларускі Гаюн: "Шахед" зашел на территорию Беларуси
Заседание Евросовета стало победой для Польши в вопросе мигрантов – СМИ
Беларускі Гаюн: Несколько российских ударных БпЛА зашли в Беларусь из Украины
Последние новости
17:35
видеоВо Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой
17:34
Футбол"Верес" спасся от поражения в матче с "Ворсклой" в 11 туре УПЛ
17:00
За неделю Нацбанк только продавал валюту
16:47
Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону
16:35
Полярники показали, как стая пингвинов заинтересованно рассматривает ученого
16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
16:17
обновленоРоссияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека
16:04
Футбол"Динамо" – "Шахтер": Превью главного матча первого круга УПЛ
15:52
Цены на нефть могут упасть из-за сдержанности Израиля в ударах по Ирану
15:45
Путин заявил о "разных вариантах ответов" на возможное разрешение бить вглубь РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: