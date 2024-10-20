Над Беларусью подняли истребитель из-за российских дронов

В ночь на 20 октября Беларусь подняла в небо истребитель ВВС РБ из-за нескольких российских "Шахедов", залетевших в ее воздушное пространство.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Детали: Дрон-камикадзе, который залетел в Беларусь из Житомирской обл, уже подлетает к Мозырю с юга.

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Еще один российский "Шахед" залетел в Беларусь в районе Комарина и уже выходит обратно в Украину в направлении Припяти.

В небе над Гомельщиной подняли истребитель ВВС РБ, который вылетел из Барановичей около 01:10.

Напомним: В ночь на воскресенье россияне устроили атаку по Украине ударными беспилотниками с разных направлений.