Над Беларусью подняли истребитель из-за российских дронов
Воскресенье, 20 октября 2024, 02:18
В ночь на 20 октября Беларусь подняла в небо истребитель ВВС РБ из-за нескольких российских "Шахедов", залетевших в ее воздушное пространство.
Источник: "Беларускі Гаюн"
Детали: Дрон-камикадзе, который залетел в Беларусь из Житомирской обл, уже подлетает к Мозырю с юга.
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Еще один российский "Шахед" залетел в Беларусь в районе Комарина и уже выходит обратно в Украину в направлении Припяти.
В небе над Гомельщиной подняли истребитель ВВС РБ, который вылетел из Барановичей около 01:10.
Напомним: В ночь на воскресенье россияне устроили атаку по Украине ударными беспилотниками с разных направлений.