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Мер Москви: у Підмосков'ї збили безпілотник, що летів на столицю РФ

Олена ІвашківНеділя, 20 жовтня 2024, 03:27
Мер Москви: у Підмосков'ї збили безпілотник, що летів на столицю РФ
фото: Генштаб ЗСУ

В Раменському міському окрузі РФ збили безпілотник, що летів на Москву. 

Джерело: мер Москви Сергій Собянін у Telegram, губернатор Липецької області Ігор Артамонов у Telegram

Пряма мова Собяніна: "Силами ППО Міноборони в Раменському міському окрузі відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події".

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Деталі: Окрім цього, за словами Артамонова, уламки БПЛА впали на проїжджу частину в Липецьку. Жертв і руйнувань немає. Загоряння, що виникли після падіння БПЛА в Липецькій області, загасили. 

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

Варто зазначили, що російський губернатор попросив не публікувати фото та відео про наслідки атак безпілотників або їхніх прольотів. За його словами, це допомагає противнику коригувати напрямок і точність. 

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Пряма мова Артамонова: "Публікуючи і пересилаючи фото та відео, ви ставите під загрозу себе та своїх близьких".

Доповнено: Також під ударом була Орловська область РФ. За словами губернатора регіону Андрія Клочкова, російські ППО збили 11 безпілотників. Він стверджує, що постраждалих і пошкоджень немає.

Росіябезпілотники
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