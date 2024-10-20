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В Раменском городском округе РФ сбили беспилотник, летевший на Москву.

Алена ИвашкивВоскресенье, 20 октября 2024, 03:27
В Раменском городском округе РФ сбили беспилотник, летевший на Москву.
фото: Генштаб ВСУ

Мэр Москвы: в Подмосковье сбили беспилотник, летевший на столицу РФ

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram, губернатор Липецкой области Ігор Артамонов в Telegram

Прямая речь Собянина: "Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия".

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Детали: Кроме этого, по словам Артамонова, обломки БПЛА упали на проезжую часть в Липецке. Жертв и разрушений нет. Возгорания, возникшие после падения БПЛА в Липецкой области, потушили.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Стоит отметили, что российский губернатор попросил вас не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов. По его словам, это помогает противнику корректировать направление и точность.

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Прямая речь Артамонова: "Публикуя и пересылая фото и видео, вы ставите под угрозу себя и своих близких".

Дополнено: Также под ударом была Орловская область РФ. По словам губернатора региона Андрея Клочкова, российские ПВО сбили 11 беспилотников. Он утверждает, что пострадавших и повреждений нет.

Росcиябеспилотники
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