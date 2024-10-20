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Дрони атакували завод вибухових речовин у російському Дзержинську

Олена ІвашківНеділя, 20 жовтня 2024, 05:44
Дрони атакували завод вибухових речовин у російському Дзержинську
фото ілюстраційне, РосЗМІ

У ніч на 20 жовтня у Дзержинську Нижегородської області РФ дрони атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", що виробляє вибухові речовини.

Джерело: російські Telegram-канали Shot, Astra з посиланням на місцевих жителів

Деталі: Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи і білий дим у районі заводу.

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Як розповіли очевидці, перші гучні вибухи прогриміли в небі над містом приблизно о 3:30, загалом було чути приблизно 10 вибухів з інтервалами між ними в кілька хвилин. Також були звуки стрілянини та автоматних черг. Офіційної інформації поки що не було.

Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт.

Завод внесено до санкційного списку України "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України". 

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23 червня 2023 року завод занесено до санкційного списку країн Євросоюзу, також завод перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

безпілотникиРосія
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