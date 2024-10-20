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Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в российском Дзержинске

Алена ИвашкивВоскресенье, 20 октября 2024, 05:44
Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в российском Дзержинске
фото иллюстративное, РосСМИ

В ночь на 20 октября в Дзержинске Нижегородской области РФ дроны атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова", производящий взрывчатые вещества.

Источник: российские Telegram-каналы Shot, Astra со ссылкой на местных жителей

Детали: Местные жители сообщают о мощных взрывах и белом дыме в районе завода.

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Как рассказали очевидцы, первые громкие взрывы прогремели в небе над городом примерно в 3:30, всего было слышно около 10 взрывов с интервалами между ними в несколько минут. Также были звуки стрельбы и автоматных очередей. Официальной информации пока не было.

Завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

Завод внесен в санкционный список Украины "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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23 июня 2023 года завод включен в санкционный список стран Евросоюза, также завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

беспилотникиРосcия
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