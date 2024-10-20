У Києві двічі оголошували тривогу: знищили десяток російських ударних дронів
Неділя, 20 жовтня 2024, 06:44
У ніч на 20 жовтня російська армія застосувала БпЛА: вони були запущені з південного та північно-східного напрямів. На Київ баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями.
Джерело: начальник КМВА Сергій Попко в Telegram
Деталі: Повітряна тривога у столиці впродовж ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин. Приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах та на території столиці. Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили.
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За попередньою інформацією, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.