В Киеве дважды объявляли тревогу: уничтожили десяток российских ударных дронов

В ночь на 20 октября российская армия применила БпЛА: они были запущены с южного и северо-восточного направлений. На Киев барражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко в Telegram

Детали: Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно длилась около трех часов. Примерно десяток российских ударных дронов, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах и на территории столицы. Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы.

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По предварительной информации, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.