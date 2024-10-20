В Киеве дважды объявляли тревогу: уничтожили десяток российских ударных дронов
Воскресенье, 20 октября 2024, 06:44
В ночь на 20 октября российская армия применила БпЛА: они были запущены с южного и северо-восточного направлений. На Киев барражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами.
Источник: начальник КГВА Сергей Попко в Telegram
Детали: Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно длилась около трех часов. Примерно десяток российских ударных дронов, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах и на территории столицы. Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы.
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По предварительной информации, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.