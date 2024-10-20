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Генштаб: Російські окупанти втратили ще 1340 осіб

Олена ІвашківНеділя, 20 жовтня 2024, 07:41
Генштаб: Російські окупанти втратили ще 1340 осіб
фото: Генштаб ЗСУ

За добу російські окупанти втратили 1340 осіб, 39 ББМ та 17 артсистем. 

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 678520 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 9047 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18111 (+39) од,
  • артилерійських систем – 19565 (+17) од,
  • РСЗВ – 1232 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17287 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2624 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26987 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3476 (+3).

Генштабвтрати у війні
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