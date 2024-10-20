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Генштаб: Российские оккупанты потеряли еще 1340 человек

Алена ИвашкивВоскресенье, 20 октября 2024, 07:41
Генштаб: Российские оккупанты потеряли еще 1340 человек
фото: Генштаб ВСУ

За сутки российские оккупанты потеряли 1340 человек, 39 ББМ и 17 артсистем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 678520 (+1340) человек,
  • танков - 9047 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 18111 (+39) ед,
  • артиллерийских систем - 19565 (+17) ед,
  • РСЗО - 1232 (+0) ед,
  • средства ПВО - 978 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17287 (+57),
  • крылатые ракеты - 2624 (+1),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26987 (+41) ед,
  • специальная техника - 3476 (+3).

Генштабпотери в войне
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