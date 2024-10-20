Генштаб: Российские оккупанты потеряли еще 1340 человек
Воскресенье, 20 октября 2024, 07:41
За сутки российские оккупанты потеряли 1340 человек, 39 ББМ и 17 артсистем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 678520 (+1340) человек,
- танков - 9047 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 18111 (+39) ед,
- артиллерийских систем - 19565 (+17) ед,
- РСЗО - 1232 (+0) ед,
- средства ПВО - 978 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17287 (+57),
- крылатые ракеты - 2624 (+1),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26987 (+41) ед,
- специальная техника - 3476 (+3).