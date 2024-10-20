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На Херсонщині семеро осіб поранені та одна загибла через російські атаки

Роман ПетренкоНеділя, 20 жовтня 2024, 08:26
На Херсонщині семеро осіб поранені та одна загибла через російські атаки
фото ілюстративне, херсонська ова

Через російську агресію в Херсонській області 19 жовтня одна людина загинула, ще 7 – дістали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Відомо, що російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад та адміністративну будівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 8 приватних будинків.

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Також окупанти понівечили сільськогосподарську техніку.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Садове, Придніпровське, Антонівка, Комишани, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка та Саблуківка.

Херсонська область
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