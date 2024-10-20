На Херсонщине семь человек ранены и один погибший из-за российских атак
Воскресенье, 20 октября 2024, 08:26
Из-за российской агрессии в Херсонской области 19 октября один человек погиб, еще 7 - получили ранения.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Известно, что российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение и административное здание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 8 частных домов.
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Также оккупанты повредили сельскохозяйственную технику.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Садовое, Приднепровское, Антоновка, Камышаны, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Станислав, Александровка и Саблуковка.