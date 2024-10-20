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На Херсонщине семь человек ранены и один погибший из-за российских атак

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 октября 2024, 08:26
На Херсонщине семь человек ранены и один погибший из-за российских атак
фото иллюстративное, херсонская ова

Из-за российской агрессии в Херсонской области 19 октября один человек погиб, еще 7 - получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Известно, что российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение и административное здание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 8 частных домов.

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Также оккупанты повредили сельскохозяйственную технику.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Садовое, Приднепровское, Антоновка, Камышаны, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Станислав, Александровка и Саблуковка.

Херсонская область
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