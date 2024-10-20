РФ атакувала Сумщину, десятки тисяч людей без світла
Уранці 20 жовтня ворог завдав авіаційного удару по Роменській громаді на Сумщині, понад 37 тисяч споживачів знеструмлені.
Джерело: Сумиобленерго, Сумська ОВА
Деталі: За даними влади, пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури.
Знеструмлено 130 населених пунктів.
Окрім того, ще більш ніж 14 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях у Сумській області – 130 населених пунктів.
Загалом окупанти здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів.
Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Роменська, Краспопільська, Шалигинська громади.
Крім того, 20 жовтня у небі над Сумщиною зенітники знищили 11 ворожих БпЛА типу "Шахед".