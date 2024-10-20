РФ атакувала Сумщину, десятки тисяч людей без світла

Уранці 20 жовтня ворог завдав авіаційного удару по Роменській громаді на Сумщині, понад 37 тисяч споживачів знеструмлені.

Джерело: Сумиобленерго, Сумська ОВА

Деталі: За даними влади, пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури.

Реклама:

Знеструмлено 130 населених пунктів.

Окрім того, ще більш ніж 14 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях у Сумській області – 130 населених пунктів.

Загалом окупанти здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів.

РЕКЛАМА:

Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Роменська, Краспопільська, Шалигинська громади.

Крім того, 20 жовтня у небі над Сумщиною зенітники знищили 11 ворожих БпЛА типу "Шахед".