РФ атаковала Сумскую область, десятки тысяч людей без света

Утром 20 октября враг нанес авиационный удар по Роменской громаде в Сумской области, более 37 тысяч потребителей обесточены.

Источник: Сумыоблэнерго, Сумская ОВА

Детали: По данным властей, повреждения получили объекты критической инфраструктуры.

Реклама:

Обесточены 130 населенных пунктов.

Кроме того, еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии РФ на приграничных территориях в Сумской области - 130 населенных пунктов.

В целом оккупанты совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 18 взрывов.

РЕКЛАМА:

Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Роменская, Краспопольская, Шалыгинская громады.

Кроме того, 20 октября в небе над Сумской областью зенитчики уничтожили 11 вражеских БпЛА типа "Шахед".