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Сирський відвідав частини, які воюють на Курщині

Роман ПетренкоНеділя, 20 жовтня 2024, 10:07
Сирський відвідав частини, які воюють на Курщині
фото сирського

Головнокомандувач Олександр Сирський відзвітував про роботу у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області РФ.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Попри всі спроби противника перехопити ініціативу ситуація залишається під нашим  контролем. Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їхні пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань.

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Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат".

 

Деталі: Сирський наголосив, що попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети.

СирськийЗбройні силиКурська область
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