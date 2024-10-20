Сырский посетил части, которые воюют на Курщине

Главнокомандующий Александр Сырский отчитался о работе в воинских частях и подразделениях, которые действуют на Сумщине и в Курской области РФ.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу ситуация остается под нашим контролем. Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения относительно дальнейших действий, оказал помощь в решении проблемных вопросов.

Реклама:

Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь".

Детали: Сырский отметил, что несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинского войска не дают российскому агрессору достичь цели.