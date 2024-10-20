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Сырский посетил части, которые воюют на Курщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 октября 2024, 10:07
Сырский посетил части, которые воюют на Курщине
фото сырского

Главнокомандующий Александр Сырский отчитался о работе в воинских частях и подразделениях, которые действуют на Сумщине и в Курской области РФ.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу ситуация остается под нашим контролем. Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения относительно дальнейших действий, оказал помощь в решении проблемных вопросов.

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Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь".

 

Детали: Сырский отметил, что несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинского войска не дают российскому агрессору достичь цели.

СырскийВооруженные силыКурская область
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