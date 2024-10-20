Сили ППО знищили 31 з 49 російських БПЛА
Неділя, 20 жовтня 2024, 10:50
Силами ППО в результаті протиповітряного бою на ранок 20 жовтня підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Ворожі цілі збивали у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
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Ще 13 російських безпілотників локаційно втрачені.
Загалом виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49-ти ворожих безпілотників та двох балістичних ракет "Іскандер-М".
РФ запускала БПЛА з Єйська, Приморсько-Ахтарська, а ракетами – з Криму.
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