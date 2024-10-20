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Силы ПВО уничтожили 31 из 49 российских БПЛА

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 октября 2024, 10:50
Силы ПВО уничтожили 31 из 49 российских БПЛА
воздушные силы

Силами ПВО в результате противовоздушного боя на утро 20 октября подтверждено сбитие 31 вражеского БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: Вражеские цели сбивали в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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Еще 13 российских беспилотников локационно потеряны.

В общем обнаружено и осуществлено сопровождение 51 воздушной цели: 49-ти вражеских беспилотников и двух баллистических ракет "Искандер-М".

РФ запускала БПЛА из Ейска, Приморско-Ахтарска, а ракетами - из Крыма.

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ПВОВоздушные силы ВСУ
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