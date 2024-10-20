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Засуджений на 15 років ексмер Владивостока їде на війну в Україну

Роман ПетренкоНеділя, 20 жовтня 2024, 12:53
Засуджений на 15 років ексмер Владивостока їде на війну в Україну
Фото: VL ru

Колишній мер Владивостока Ігор Пушкарьов, засуджений 2019 року на 15 років у справі про корупцію, підписав контракт із Міноборони РФ і вирушить на війну в Україну.

Джерело: "Настоящее время", "Коммерсант"

Деталі: Інших подробиць немає. Де саме служитиме Пушкарьов, теж поки невідомо.

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Пушкарьов став уже другим колишнім мером Владивостока, який вирушить на війну в Україну. У грудні 2023 року на фронт вирушив Олег Гуменюк, який працював мером Владивостока з квітня 2019 року по травень 2021 року. Його засудили у справі про хабарі на 12 років.

Пушкарьова засудили 2019 року за статтями про хабарі в особливо великому розмірі, зловживання повноваженнями та комерційний підкуп. Його засудили до 15 років колонії суворого режиму.

Суд встановив, що, будучи мером Владивостока з 2009-го до 2015 року, Пушкарьов одержав хабарі в розмірі 75 мільйонів рублів, а його родичі внаслідок незаконних махінацій отримали 471,7 мільйона рублів.

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Росіякорупція
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