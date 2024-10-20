Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока отправится на войну в Украину
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный в 2019 году на 15 лет по делу о коррупции, подписал контракт с Минобороны РФ и отправится на войну в Украине.
Источник: "Настоящее время", "Коммерсант"
Детали: Других подробностей нет. Где именно будет служить Пушкарев, тоже пока неизвестно.
Пушкарев стал уже вторым бывшим мэром Владивостока, который отправится на войну в Украине. В декабре 2023 году на фронт отправился Олег Гуменюк, который работал мэром Владивостока с апреля 2019 года по май 2021 года. Его осудили по делу о взятках на 12 лет.
Пушкарев был осужден в 2019 году по статьям о взятках в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
Суд установил, что, будучи мэром Владивостока с 2009-го по 2015 год, Пушкарев получил взятки в размере 75 миллионов рублей, а его родственники в результате незаконных махинаций получили 471,7 миллиона рублей.