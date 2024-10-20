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Воїни ДШВ показали знищення російських морпіхів на Курщині

Роман ПетренкоНеділя, 20 жовтня 2024, 13:39
Воїни ДШВ показали знищення російських морпіхів на Курщині
скриншот

Розвідувальний підрозділ 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади атакував позицію російських морпіхів, що була розміщена в одній з посадок в Курській області.

Джерело: ДШВ

Дослівно: "Це 155-та получила від нас п...

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Десантники 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України не втомлюється виписувати квитки "на концерт до Кобзона" недовоїнам зі 155 окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ.

Військові злочинці були переконані у своїй безпеці, проте штурм поліських десантників був настільки стрімким, що орки не те що не встигли екіпіруватись, а й навіть берці не змогли взути".

Деталі: На відео потрапили тіла 9 вбитих росіян, хоча загалом їх було 14.

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Обережно, чутливий зміст!

Нагадаємо: Десантники 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ поділились кадрами знищення трьох бронетранспортерів військових злочинців зі 155 бригади морської піхоти Росії на Курщині.

Збройні силиКурська область
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