Воїни ДШВ показали знищення російських морпіхів на Курщині
Розвідувальний підрозділ 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади атакував позицію російських морпіхів, що була розміщена в одній з посадок в Курській області.
Джерело: ДШВ
Дослівно: "Це 155-та получила від нас п...
Десантники 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України не втомлюється виписувати квитки "на концерт до Кобзона" недовоїнам зі 155 окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ.
Військові злочинці були переконані у своїй безпеці, проте штурм поліських десантників був настільки стрімким, що орки не те що не встигли екіпіруватись, а й навіть берці не змогли взути".
Деталі: На відео потрапили тіла 9 вбитих росіян, хоча загалом їх було 14.
Обережно, чутливий зміст!
Нагадаємо: Десантники 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ поділились кадрами знищення трьох бронетранспортерів військових злочинців зі 155 бригади морської піхоти Росії на Курщині.