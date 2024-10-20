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Воины ДШВ показали уничтожение российских морпехов на Курщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 октября 2024, 13:39
Воины ДШВ показали уничтожение российских морпехов на Курщине
скриншот

Разведывательное подразделение 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады атаковало позицию российских морпехов, которая была размещена в одной из посадок в Курской области.

Источник: ДШВ

Дословно: "Это 155-я получила от нас п...

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Десантники 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины не устают выписывать билеты "на концерт к Кобзону" недовоинам из 155 отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ.

Военные преступники были убеждены в своей безопасности, однако штурм полесских десантников был настолько стремительным, что орки не только не успели экипироваться, но даже берцы не смогли обуть".

Детали: На видео попали тела 9 убитых россиян, хотя всего их было 14.

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Осторожно, чувствительное содержание!

Напомним: Десантники 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ Вооруженных сил Украины поделились кадрами уничтожения трех бронетранспортеров военных преступников из 155 бригады морской пехоты России в Курской области.

Вооруженные силыКурская область
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