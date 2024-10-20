Воины ДШВ показали уничтожение российских морпехов на Курщине
Разведывательное подразделение 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады атаковало позицию российских морпехов, которая была размещена в одной из посадок в Курской области.
Источник: ДШВ
Дословно: "Это 155-я получила от нас п...
Десантники 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины не устают выписывать билеты "на концерт к Кобзону" недовоинам из 155 отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ.
Военные преступники были убеждены в своей безопасности, однако штурм полесских десантников был настолько стремительным, что орки не только не успели экипироваться, но даже берцы не смогли обуть".
Детали: На видео попали тела 9 убитых россиян, хотя всего их было 14.
Осторожно, чувствительное содержание!
Напомним: Десантники 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ Вооруженных сил Украины поделились кадрами уничтожения трех бронетранспортеров военных преступников из 155 бригады морской пехоты России в Курской области.