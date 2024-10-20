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Президент ПА НАТО: Ідея Зеленського замінити війська США в Європі українцями недоречна

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 20 жовтня 2024, 14:30
Президент ПА НАТО: Ідея Зеленського замінити війська США в Європі українцями недоречна
фото: європейська правда

Президент Парламентської Асамблеї НАТО Джеррі Конноллі відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського замінити війська США в Європі підрозділами ЗСУ після війни як "недоречну" й "шкідливу".

Джерело: Конноллі в інтерв’ю "Радіо Свобода", "Європейська правда"

Деталі: Конгресмен від Демократичної партії зауважив, що це "щедра пропозиція" з боку президента Зеленського.

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"Але думаю, що це недоречна пропозиція зараз. Вона виглядає як політичний пас Дональду Трампу в разі, якби він виграв вибори. І для тих з нас, хто бореться за Україну в Конгресі США – нам не треба чути такого. США повинні бути в Європі", – сказав американський конгресмен.

Він наполіг, що не треба заохочувати США виходити з Європи, бо це не в інтересах України і не в інтересах союзників. 

"Якщо хтось би й вітав це – так це Владімір Путін. Бо ми – це засіб протидії і наша фізична присутність в Європі заспокоює партнерів. Це не означає, що ми не можемо робити певні зміни в нашій дислокації. Але ідея, що ми повністю виходимо з Європи, а українці щедро заміняють нас… Добре, я беру до уваги цю пропозицію як вияв щедрості, але сама ідея не є продуктивною. А в цей час вона ще й шкодить", – сказав Конноллі.

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Ідея заміни американських вояків українськими після війни є у "плані перемоги", який презентував президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 18 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що відкритий до змін представленого ним "плану перемоги" з огляду на побажання союзників України.

Читайте докладно про те, як західні видання відреагували на оприлюднення президентом України Володимиром Зеленським "плану перемоги".

НАТОСШАЗеленський
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