Президент ПА НАТО: Идея Зеленского заменить войска США в Европе украинцами неуместна

Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Джерри Коннолли отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского заменить войска США в Европе подразделениями ВСУ после войны как "неуместное" и "вредное".

Источник: Коннолли в интервью "Радио Свобода", "Европейская правда"

Детали: Конгрессмен от Демократической партии отметил, что это "щедрое предложение" со стороны президента Зеленского.

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"Но думаю, что это неуместное предложение сейчас. Оно выглядит как политический пас Дональду Трампу в случае, если бы он выиграл выборы. И для тех из нас, кто борется за Украину в Конгрессе США – нам не надо слышать такого. США должны быть в Европе", – сказал американский конгрессмен.

Он настоял, что не надо поощрять США выходить из Европы, потому что это не в интересах Украины и не в интересах союзников.

"Если кто-то бы и приветствовал это – так это Владимир Путин. Потому что мы – это средство противодействия и наше физическое присутствие в Европе успокаивает партнеров. Это не значит, что мы не можем делать определенные изменения в нашей дислокации. Но идея, что мы полностью выходим из Европы, а украинцы щедро заменяют нас... Хорошо, я принимаю во внимание это предложение как проявление щедрости, но сама идея не является продуктивной. А в это время она еще и вредит", – сказал Коннолли.

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Идея замены американских воинов украинскими после войны есть в "плане победы", который представил президент Владимир Зеленский.

Напомним, 18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что открыт к изменениям представленного им "плана победы", учитывая пожелания союзников Украины.

Читайте подробно о том, как западные издания отреагировали на обнародование президентом Украины Владимиром Зеленским "плана победы".